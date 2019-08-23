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Як працюватиме метро на День незалежності

У зв’язку із відзначенням у Києві 28-ї річниці Незалежності України 24 серпня зачинять на вхід і вихід дві центральні станції метро.

Як працюватиме метро на День незалежності

У День Незалежності Хрещатик працюватиме у звичайному режимі, а станція Майдан Незалежності – тільки у режимі пересадки.

Станція Майдан Незалежності зачиняється і на вхід, і на вихід.

Також можливі зміни в роботі станцій метро Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац спорту у зв’язку з матчем Динамо – Олімпік на НСК Олімпійський.

Перехід між цими станціями працюватиме у звичному режимі.

Читайте: Де дивитися марш на День незалежності 2019

До речі, Факти ICTV публікували план заходів на День незалежності 2019 у Києві.

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