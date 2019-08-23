Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Президент України надав громадянство 11 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це йдеться у відповідному указі, який підписам Володимир Зеленський.

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Український паспорт отримають син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва Тимерхан Мунаєв. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

Нагадаємо, що 13 серпня Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив отримання громадянства для іноземців, які захищали Україну на Донбасі, а також для росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.