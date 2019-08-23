PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Захищали сувернітет України: Зеленський надав громадянство 11 іноземцям

Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Захищали сувернітет України: Зеленський надав громадянство 11 іноземцям

Президент України надав громадянство 11 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це йдеться у відповідному указі, який підписам Володимир Зеленський.

Читайте: Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям

Український паспорт отримають син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва Тимерхан Мунаєв. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

Нагадаємо, що 13 серпня Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив отримання громадянства для іноземців, які захищали Україну на Донбасі, а також для росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

 

Джерело: Офіс Президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада волонтерів та закони. Як Зеленський обіцяє піклуватись про ветеранів АТО
Зеленський не проти участі українців в альтернативному марші на День незалежності
Питання обміну ув’язнених між Україною і РФ може вирішитися найближчим часом – Зеленський
Міністерство ветеранів не ліквідовуватимуть – Зеленський
Зеленський підняв прапор України на Софійській площі
Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України
Зеленський розмовляв із Трюдо: Канада виступає проти повернення РФ в G7
Велика Британія проти повернення Росії у G8 – переговори Джонсона і Зеленського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка