Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці на День незалежності мають право брати участь в тих заходах, в яких вони забажають.

Володимир Зеленський повідомив, що альтернативи Дню незалежності бути не може. Якщо люди хочуть робити власну ходу, то вони мають на це повне право.

Мені здається, що у нас є День незалежності України, і це найголовніше. І немає альтернативи цьому дню. Я не вважаю, що альтернативний парад – це неправильно. У нас відкрита країна. Тому будь ласка, – сказав президент.

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Нагадаємо, на День незалежності у Києві відбудеться Хода гідності і Марш захисників.

До слова, раніше Факти ICTV публікували програму і маршрут Маршу захисників на День незалежності.