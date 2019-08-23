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Факти / Україна

Зеленський не проти участі українців в альтернативному марші на День незалежності

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці на День незалежності мають право брати участь в тих заходах, в яких вони забажають.

Зеленський не проти участі українців в альтернативному марші на День незалежності

Володимир Зеленський повідомив, що альтернативи Дню незалежності бути не може. Якщо люди хочуть робити власну ходу, то вони мають на це повне право.

Мені здається, що у нас є День незалежності України, і це найголовніше. І немає альтернативи цьому дню. Я не вважаю, що альтернативний парад – це неправильно. У нас відкрита країна. Тому будь ласка, – сказав президент.

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Нагадаємо, на День незалежності у Києві відбудеться Хода гідності і Марш захисників.

До слова, раніше Факти ICTV публікували програму і маршрут Маршу захисників на День незалежності.

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