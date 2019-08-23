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Факти / Україна

Зеленський підняв прапор України на Софійській площі

У День державного прапора президент Володимир Зеленський підняв жовто-синій символ України на Софійській площі.

Зеленський підняв прапор України на Софійській площі

Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття державного прапора України.

Серед учасників церемонії – Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Північ Сухопутних військ ЗСУ майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Нацгвардії полковник Сергій Рекун та донька військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу Слов’янська, Анастасія Камінська.

Символ держави сьогодні піднімуть також біля будівлі КМДА та у районах столиці.

Раніше глава держави закликав українців 23 серпня вивісити з вікон жовто-блакитні прапори.

Читайте: Марш ветеранів і флешмоб: як Україна відзначить День незалежності 2019

Церемонія підняття державного прапора на Софійській площі

Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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