За словами директора компанії-власника судна ТОВ Тефін Данила Чалого, Служба безпеки України звинувачує танкер Мрія у відвідуванні Севастополя на підставі Print Screen.

Служба безпеки України заарештувала танкер Мрія за звинуваченням у відвідуванні окупованого Криму в 2015 році на підставі Print Screen з неофіційного новинного ресурсу.

Про це йдеться в статті директора компанії-власника судна ТОВ Тефін Данила Чалого.

Як відомо, танкер Мрія звинувачують у відвідуванні Севастополя в 2015 році. Тоді у танкера був інший власник, а перед купівлею Тефін звернувся у відповідні органи, які підтвердили правомірність угоди.

– На виконання процедури запитали у всіх зацікавлених відомств, чи немає претензій до цього судна. Отримавши добро, ми назвали колишній танкер Vilga Мрією, оформили на українську компанію і встановили на корму український прапор, – каже Чалий, компанія якого придбала судно в 2018 році.

Після того, як судно пропрацювало рік, СБУ заявила, що танкер відвідував Крим, у зв’язку з чим його необхідно заарештувати, при цьому як докази силовики наводять Print Screen.

– У це складно повірити, але всі звинувачення проти Мрії засновані на скриншотах з якогось новинного сайту. Під час обшуків СБУ вивчила всі суднові документи та навігаційні дані та не знайшла жодної інформації про прохід судна в Крим. Скажу більше: жодних підтверджень проходу в окуповані порти на сьогодні не існує. Вважаю це видуманою причиною, щоб знищити наш бізнес, – каже Чалий.

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10 серпня 2019 року під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м. Херсон на судні Мрія.

Після того, як судно залишило Херсонський порт за рішенням суду після оскарження в апеляційній інстанції, СБУ спільно з прикордонниками взяли на абордаж судно в нейтральних водах і відбуксирували його в Херсон.

Нагадаємо, ТОВ Тефін звернулося до Зеленського і Баканова щодо ситуації з захопленим танкером Мрія.

Фото: РБК-Україна