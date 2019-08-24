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Факти / Україна

Аліна Паш зачитала реп під час гімну України на Ході Гідності

Під час Ходи Гідності гімн України заспівали зірки оперної сцени, поп-музики та хіп-хоп культури, зокрема Аліна Паш.

Аліна Паш зачитала реп під час гімну України на Ході Гідності

У рамках святкування Дня незалежності прозвучав гімн України тривалістю понад 7 хв.

Виконували його оркестр, відомі музиканти, всесвітньо відомі оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов та народна артистка України Тіна Кароль.

Читайте: День незалежності України: Хода Гідності 2019

Проте для всіх присутніх стало несподіванкою поява відомої української хіп-хоп виконавиці Аліни Паш, яка зачитала реп посеред гімну.

Також Факти ICTV розповідають в режимі онлайн, як святкують День незалежності по всій Україні.

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