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Факти / Україна

День незалежності на борту літака: стюардеса заспівала пасажирам гімн України

У День незалежності стюардеса заспівала гімн України на борту літака.

День незалежності на борту літака: стюардеса заспівала пасажирам гімн України

На борту одного з українських авіакомпаній стюардеса виконала гімн України. Таким чином пасажирів привітали з Днем незалежності України.

Відео опублікував журналіст Reuters Сергій Каразей.

Читайте: Сцена на даху і незвичний прапор: Руслана у День незалежності звернулася до українців

– Фантастичне виконання Гімну України в небі борт-провідницею Наталею, – підписав пост Каразей.

До речі, Факти ICTV стежили онлайн за тим, як відзначали свято по всій країні.

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