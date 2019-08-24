З нагоди Дня незалежності України Google присвятив святковий дудл 28-й річниці.
В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності України. З цього приводу Google випустив дудл з зображенням синьо-жовтого прапора України.
Нагадаємо, 16 липня 1991 року Верховною радою Української РСР XII скликання була ухвалена Декларація про державний суверенітет України.
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День Незалежності 24 серпня, бо саме в цей день Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.
Також Факти ICTV розповідають в режимі онлайн, як святкують День незалежності по всій Україні.
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