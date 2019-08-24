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Факти / Україна

День незалежності України 20219: Google випустив святковий дудл

З нагоди Дня незалежності України Google присвятив святковий дудл 28-й річниці.

День незалежності України 20219: Google випустив святковий дудл

В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності України. З цього приводу Google випустив дудл з зображенням синьо-жовтого прапора України.

Нагадаємо, 16 липня 1991 року Верховною радою Української РСР XII скликання була ухвалена Декларація про державний суверенітет України.

Читайте: День незалежності України: Хода Гідності 2019

День Незалежності 24 серпня, бо саме в цей день Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Також Факти ICTV розповідають в режимі онлайн, як святкують День незалежності по всій Україні.

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