Володимир Зеленський привітав українців з Днем незалежності, виголосивши святкову промову, у якій згадав перемоги українського народу і знакові історичні події.

Дорогі українці! Кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок добрим – обстрілів нуль, втрат нуль. Подякуємо тим, завдяки кому ми можемо бути тут. Щоб ці оплески почули наші захисники, які захищають україну. Завдяки вам ми відзначаємо 28 річницю Дня незалежності.

До цього дня ми встигли чимало: це і Хрещення Русі, заснування Києво-Могилянської академії, Конституція Пиоипа Орлика. Це лише декілька важливих подій. А сьогодні ми відзначаємо день, коли держава здобула незалежність. Покоління незалежності – це наша ментальна опора.

Ми не повинні забувати, що незалежність не з’явилась за змахом чарівної палички. Активна боротьба за неї почалась понад 100 років тому. Тривала вона і в часи Раяднського Союзу. Хтось боровся ціною власної свободи, а хтось ціною власного життя. Заради цього одного дня.