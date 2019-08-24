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Факти / Україна

Настане день і ми зберемося разом! Зеленський у промові згадав про Крим і Донбас

Президент Володимир Зеленський виголосив святкову промову на Майдані з нагоди Дня незалежності.

Настане день і ми зберемося разом! Зеленський у промові згадав про Крим і Донбас

Володимир Зеленський привітав українців з Днем незалежності, виголосивши святкову промову, у якій згадав перемоги українського народу і знакові історичні події.

Дорогі українці! Кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок добрим – обстрілів нуль, втрат нуль. Подякуємо тим, завдяки кому ми можемо бути тут. Щоб ці оплески почули наші захисники, які захищають україну. Завдяки вам ми відзначаємо 28 річницю Дня незалежності.

До цього дня ми встигли чимало: це і Хрещення Русі, заснування Києво-Могилянської академії, Конституція Пиоипа Орлика. Це лише декілька важливих подій. А сьогодні ми відзначаємо день, коли держава здобула незалежність. Покоління незалежності – це наша ментальна опора.

Ми не повинні забувати, що незалежність не з’явилась за змахом чарівної палички. Активна боротьба за неї почалась понад 100 років тому. Тривала вона і в часи Раяднського Союзу. Хтось боровся ціною власної свободи, а хтось ціною власного життя. Заради цього одного дня.

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Згадав президент час, коли всі ходили в мальвінах, а кому пощастило – з пейджерами, політ Леоніда Каденюка в космос, футбольні перемоги.

У виступі Володимир Зеленський також не забув про  Крим та Донбас.

У кожного з нас розривається серце, і будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Настане день і ми зберемося разом.

До слова, Факти ICTV стежать за святкуванням Дня незалежності онлайн.

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