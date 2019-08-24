Заходів на День незалежності в Одесі планується багато. Факти ICTV пропонують ознайомитися з програмою подій на патріотичні вихідні.

День незалежності в Одесі буде сповнений подіями.

24 серпня о 10.00 у парку імені Тараса Шевченка відбудеться покладання квітів до пам’ятника великого українського поета.

З 11.00 на майданчику Ракушка виступатимуть учасники конкурсу молодих талантів Чорноморська зірочка. Також цього дня відбудеться хода гідності, в якій візьмуть участь члени ветеранських організацій, жителі Одеси та області.

23-24 серпня з 11.00 до 18.00 відбудеться флешмоб Бути українцем – почесно. Дякую захисникам України!, у рамках якого можна відвідати кораблі ВМС ЗСУ на Морському вокзалі. До огляду будуть відкриті фрегат Гетьман Сагайдачний, малий броньований артилерійський катер Аккерман і артилерійський катер Скадовськ.

Екскурсії безкоштовні. Для відвідування обов’язково мати при собі документи, що засвідчують особу.

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Всі вихідні у Літньому театрі буде проходити IV фольклорний фестиваль Козацькі гостини на Дерибасівській. На фестивалі буде святковий концерт, виставка-ярмарок народних умільців, показові виступи та майстер-класи бойового козацького мистецтва, флешмоб Рушник злагоди, показ українського традиційного одягу, конкурси та розваги.

Також у столиці гумору 24 серпня відбудеться фестиваль фарб ColorFest. Він пройде у Дюківському парку.

Час проведення з 15.00 до 21.00, вхід вільний.

До речі, Факти ICTV публікували план заходів на День незалежності 2019 у Києві.