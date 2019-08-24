У День незалежності 2019 святкують 28-му річницю події. Водночас на Донбасі триває війна. Як на Сході відстоюють нашу незалежність та що сталось за п’ять років – нагадують Факти ICTV.

Напередодні Дня незалежності 2019 Факти ICTV нагадують про ціну незалежності та про людей, які щодня її захищають.

Вже протягом п’яти років на Сході країни йде війна. Про це легко можна забути у великих містах, де вирує життя і ритм не сповільнюється, втім на передовій хлопці та дівчата щодня захищають наші кордони і нашу незалежність.

Іловайськ та Донецький аеропорт – перший рік війни

Найтяжчим для України став 2014 рік – на нього припали найжорстокіші бої та найбільші втрати.

Все почалось 12 квітня, коли російські загони почали захоплювати українські населені пункти – Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Горлівку та інші міста Донецької та Луганської областей. Вже наступного дня виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції.

Влітку був Іловайський котел, під час якого ЗСУ втратили контроль над містом і перейшли від атаки до оборони. Бойовики взяли українських бійців у кільце. Під час відходу через так званий мирний коридор загинуло понад 350 українських бійців, у полон потрапили сотні солдат.

А потім 242 дні українська сторона тримала оборону Донецького аеропорту. Бойовики поступово знищували будівлі, змушуючи наших військових відходити. У підсумку бетон не витримав – у січні 2015 року вороги підірвали останній термінал, зрівнявши з землею колись один з кращих аеропортів країни. За цей час загинуло близько 100 осіб, ще 300 були поранені. А солдатів, які обороняли аеропорт, назвали кіборгами.

Дебальцеве та Мар’їнка – як пройшов 2015 рік

У 2015 році, окрім аеропорту, запеклі бої точились на стратегічних для обох сторін об’єктах. Дебальцеве – це великий залізничний вузол між Луганськом та Донецьком. Бойовики майже місяць намагались його захопити. У січні-лютому в тих боях загинуло 110 українських військовослужбовців. Українській стороні довелось здати точку, втім під час відводу військ вони знищили об’єкт.

Більш оптимістично для нашої сторони завершились бої за Мар’їнку, місто поблизу Донецька. Найзапекліша фаза відбулась саме у 2015 році, коли бойовики здійснили масштабну атаку на місто. Вдалось не тільки втримати позиції, а й знищити численні сили ворога. Дотепер там періодично лунають обстріли.

Укріплення позицій у 2016-2017 роках

Наступні два роки українські сили продовжували боротись з бойовиками за стратегічні точки.

Довготривалими були бої за промзону Авдіївки, які досягли піку у 2016 році. Позиції з цього міста дозволяють контролювати північ Донецька, окрім іншого, там розташований Авдіївський коксохімічний завод, один з найбільших в Європі. Маленькими кроками Україні вдалось витіснити ворога з цієї позиції.

Одна з найбільших транспортних артерій Луганської області – так звана Бахмутка. Боротьба за неї точилась з 2014 року. У підсумку основні маршрути висування бойовиків були взяті під контроль. За бої біля цієї точки українські воїни отримали відомчі нагороди.

Втім, вже у 2018 році там стався один з найкривавіших за цей рік боїв, в результаті якого загинуло четверо військових, сімох поранили. Бойовики періодично били по нашим позиціям, а під час п’ятигодинних обстрілів поблизу Кримського таки влучили у ціль.

Формування ООС у 2018 році

Цей рік став значно спокійнішим за попередні – інтенсивність обстрілів, як і загальні втрати, зменшились.

Антитерористичну операцію переформували в Операцію об’єднаних сил. Тепер командування операцією силовиків на Донбасі перейшло від СБУ, яка формально керувала АТО, до Збройних сил України.

Втім, кількість загиблих від конфлікту на Донбасі наблизилось до 13 тис. Такі дані опублікувала моніторингова місія ООН в Україні за інформацією 2014-2018 років. За їх даними, ще 27-30 тис. осіб за цей час отримали поранення. В це число входять втрати цивільних з обох боків конфлікту, українських військовослужбовців та бойовиків.

Розведення військ, новий головнокомандувач – 2019 рік

У 2019 році повноваження головнокомандувача перейняв президент Володимир Зеленський. Він призначив нового командувача Об’єднаних сил – Володимира Кравченко, а також повернув до Мінських перемовин Леоніда Кучму.

За результатами зустрічі Тристоронньої контактної групи з 21 липня там триває так зване хлібне перемир’я. Втім, його регулярно порушують. Щоденні зведення Генштабу фіксують порушення режиму припинення вогню. Тільки у перший день було 75 випадків, звітувала моніторингова місія ОБСЄ.

Тим не менш, відбулось довгоочікуване розведення військ у Станиці Луганській. Наразі там мають розмінувати аварійний міст і відбудувати новий, який сполучатиме окуповані території з Україною.

Читайте: 5 років від дня звільнення Станиці Луганської: як живе прифронтове місто

Україна святкує вже 28 рік своєї незалежності. Втім, не варто забувати, якою ціною ми щодня мало-помалу виборюємо цю незалежність. Ціною життів тисяч наших захисників.

Нагадаємо також і про спецпроект Війна жіночими очима, де Факти ICTV розповідають історії про жінок-військовослужбовців ЗСУ, медиків та добровольців.