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Факти / Україна

Знакова дата – Зеленський вірить у настання миру в Україні найближчим часом

Президент Володимир Зеленський у промові на День незалежності висловив сподівання на настання миру в Україні найближчим часом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський сподівається на те, що незабаром його ранок розпочинатиметься з СМС-повідомлення не про кількість загиблих на фронті, а про кількість новонароджених.

І мій ранок починатиметься з СМС-повідомлення: за минулу добу в Україні народилося 1000 хлопчиків та 1001 дівчинка, сказав президент.

Читайте: Виступ президента Зеленського з нагоди Дня незалежності – повний текст

Також Володимир Зеленський сказав, що вірить у настання миру в Україні найближчим часом.

У цей важливий день ми віримо, що в українському календарі скоро з’явиться інша, не менш знакова дата. Конкретне число і місяць – неважливі. Бо це буде день, коли настане мир.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як пройшла церемонія вшанування Героїв Небесної сотні.

Фото: Офіс Президента

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