25 серпня на Донбасі в результаті обстрілу були поранені четверо військовослужбовців, один з них помер.

Четверо військових ЗСУ були поранені в зоні проведення ООС на Донбасі. Під час госпіталізації до медичного закладу, один з них помер.

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– На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних фахівців, – йдеться в повідомленні штабу.

Нагадаємо, 23 серпня російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню в районі Операції об’єднаних сил. Двох українських військових поранено.