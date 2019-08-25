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Факти / Україна

Зустріч нормандської четвірки можлива після виконання “домашньої роботи” – Кремль

У Кремлі не відкидають можливості проведення нового саміту лідерів нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії.

Нормандський формат

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву Ангели Меркель про те, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом у Парижі.

– Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим повинна бути проведена досить велика “домашня робота”, – сказав прес-секретар президента РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон також обговорював із Путіним підготовку саміту в нормандському форматі на зустрічі 19 серпня.

Читайте: Розширення нормандського формату. США відповіли на пропозицію України

Раніше Факти ICTV писали про те, що Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про можливу нормандську зустріч.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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