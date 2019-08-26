Генеральна прокуратура України попросила Канаду зняти санкції з колишнього радника експрезидента України Віктора Януковича Андрія Портнова.

Заступник Генерального прокурора України Сергій Кизь підписав лист, в якому ГПУ просить Канаду зняти санкції з Андрія Портнова.

30 липня 2019 року ГПУ відправила листа в посольство України в Канаді і в Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, в якому повідомляє, що станом на 29 липня 2019-го року по відношенню до Андрія Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.

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До слова, раніше Андрій Портнов, який був заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, нещодавно повернувся в Україну.