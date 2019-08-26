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Факти / Україна / Суспільство

Підбірка найкращих віршів про школу

Факти ICTV підготували для вас підбірку найкращих віршів про школу до початку нового навчального року.

Що потрібно дитині в школу - список речей

Вірші про школу, про дружний клас знадобляться не лише для шкільних свят. Їх можна перечитувати у будь-який час, самому чи з друзями. Вони піднімуть настрій, навчать цінувати міцну дружбу, яка зароджується у шкільні роки.

Вірші про школу – це той елемент, за допомогою якого можна згадати своє дитинство.

Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Учні проводятимуть у стінах школи значний період свого життя, і за цей час воно наповнюється безліччю нових подій та почуттів. У кожного свої спогади, емоції та враження, і кому ж не хочеться знову їх відчути.

Тож ми підготували для вас підбірку найкращих віршів про школу.

Вірші про школу

Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок —
Нас закликає до навчання.
Ми поспішаєм на урок,
І знову йдемо в світ пізнання.

Тут наші любі вчителі
Нам формули життя виводять,
І научають дисциплін
Та безліч прикладів наводять.

Сидять за партами мої
Найкращі друзі в цілім світі,
Нас всіх єднають дні шкільні,
Снагою нових мрій сповиті.

*****

Здрастуй, школо! Я скучила за літо
За уроками, класом своїм,
І за сонцем, що в вікна відкриті
Гріє променем нас золотим.

Здрастуй, школо! Чекають уроки
І веселі перерви на нас.
Ми до знань робим впевнені кроки,
Переходимо з класу у клас.

Світлий вересень в школу скликає
У чудовий, і радісний час.
Школа двері для нас відчиняє
І запрошує в затишний клас!

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Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди
сходяться діти.
Квіти барвисті в нас у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим
Нас школа вітає.

*****

Вересень. Стежка до школи.
Дзвонить веселий дзвінок.
І через луг, через поле
Сонце спішить на урок.

Промінь лягає на трави,
Лукам навіє тепла.
Осінь стрічки золотаві
В коси дерев заплела.

Пахне прив’яленим цвітом –
З гаю, з городу, з двора.
Ми попрощалися з літом,
Ось і до школи пора.

Сміх навкруги розсипає
Дружна учнівська сім’я.
Нас біля школи стрічає
Вчителька рідна моя.

Наче весела родина,
Знову заходимо в клас.
Знаєм, що це Батьківщина
Школу відкрила для нас.

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Так сонячно-ясно довкола
І тануть хмаринки вгорі.
До школи, до школи, до школи
Сьогодні ідуть школярі.

Врожаями ниви достигли,
Багрець пломеніє з дібров.
До книги, до книги, до книги
Душа поривається знов.

Дозріли калинові гронця
Над ними ясніє блакить
До сонця, до сонця, до сонця,
Як спів наша мрія летить.

Відколи, скажіть нам, відколи
Цей вересень з нами рідня?
До школи, до школи, до школи,
Ведуть нас дороги щодня.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що зміниться у школах з 1 вересня.

Фото: Pixabay

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