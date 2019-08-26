Першими у митному блоці Верховна Рада розгляне законопроекти про режим спільного транзиту і про уповноваженого економічного оператора.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики серед перших у фінансовій сфері подасть на розгляд Верховної Ради у другому читанні законопроект про так званий “спліт”.

– Ми наполягаємо на реформуванні органу, який не регулює, а робить вигляд, що регулює дуже важливі для країни відносини, – зазначив претендент на керівника комітету Данило Гетманцев.

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Одним з перших буде розглянуто внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

– Щодо митниці. Насамперед – законопроект про режим спільного транзиту і законопроект про уповноваженого економічного оператора, які очікують на друге читання. Наступне – вдосконалення митного пост-аудиту, – повідомив Гетьманцев.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував “листи щастя” на митниці.