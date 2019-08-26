Новообраний депутат від партії Європейська солідарність Артур Герасимов заявив, що парламентську коаліцію складуть політичні партії Голос, Слуга народу і Батьківщина.

За його словами, голосування за обрання коаліції відбудеться завтра під час роботи групи.

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– Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми зараз чітко бачимо, що це буде Слуга народу, Голос і Батьківщина. Одна справа – це політичні заяви, а інше – це коли підтверджуються певні дії.

Бачимо, що йде тісна співпраця між партіями і перерозподіл думок між Слугою народу, Голосом і Батьківщиною. Сьогодні ми побачили це в прийнятих попередніх рішеннях. Завтра під час роботи групи вже будемо голосувати, – заявив Герасимов.