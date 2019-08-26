PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

У Раді назвали можливий склад коаліції

Коаліцію у Верховній раді складуть політичні партії Голос, Слуга народу і Батьківщина.

У Раді назвали можливий склад коаліції

Новообраний депутат від партії Європейська солідарність Артур Герасимов заявив, що парламентську коаліцію складуть політичні партії Голос, Слуга народу і Батьківщина.

За його словами, голосування за обрання коаліції відбудеться завтра під час роботи групи.

Читайте: Угоду про створення коаліції можуть підписати 29 серпня

– Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми зараз чітко бачимо, що це буде Слуга народу, Голос і Батьківщина. Одна справа – це політичні заяви, а інше – це коли підтверджуються певні дії.

Бачимо, що йде тісна співпраця між партіями і перерозподіл думок  між Слугою народу, Голосом і Батьківщиною. Сьогодні ми побачили це в прийнятих попередніх рішеннях. Завтра під час роботи групи вже будемо голосувати, – заявив Герасимов.

До слова, раніше Дмитро Разумков повідомляв, що переговори про створення коаліції будуть публічними, якщо їх вирішать почати.

Джерело: РБК-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Засідання Верховної Ради 29 серпня: затверджено план роботи
Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради затверджена
Перше засідання Ради ІХ скликання: обрання спікера, коаліція і відставка Кабміну
Угоду про створення коаліції можуть підписати 29 серпня
Нардеп від Слуги народу відмовився від мандата – хто зайняв його місце
Батьківщина висунула кандидатуру віце-спікера
Кабмін можуть сформувати на першому засіданні Ради – Разумков
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка