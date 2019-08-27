PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї, поранено військового

Бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі, один військовий отримав поранення.

Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї, поранено військового

26 серпня проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях сил ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав поранення.

Обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного, Лебединського та Павлополя.

Читайте: Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Також із забороненої Мінськими угодами зброї бойовики стріляли неподалік Травневого, Новолуганського та Луганська.

Зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї бойовики обстріляли ЗСУ біля Талаківки.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

13 обстрілів і троє поранених: під Горлівкою загинув командир взводу
Зустріч нормандської четвірки можлива після виконання “домашньої роботи” – Кремль
Відеозвернення бійців з передової до Дня незалежності України
На Донбасі поранені четверо військових. Під час госпіталізації один з них помер
Захищаючи незалежність: п’ять років війни на Сході України
Волкер: США можуть приєднатися до нормандського формату
Санкції зупинили наступ РФ на Донбасі, але цього замало – Зеркаль
“Тиша” у зоні ООС: 13 ворожих обстрілів та двоє поранених
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка