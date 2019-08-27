Бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі, один військовий отримав поранення.

26 серпня проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях сил ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав поранення.

Обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного, Лебединського та Павлополя.

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Також із забороненої Мінськими угодами зброї бойовики стріляли неподалік Травневого, Новолуганського та Луганська.

Зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї бойовики обстріляли ЗСУ біля Талаківки.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.