PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Готуємо системні зміни: депутат від Слуги народу про реформування армії

Система комплектування армії залишиться змішаного типу.

армія

Обраний нардеп від Слуги народу Анна Коваленко заявила, що форма комплектування армії залишиться змішаною.

– Форму комплектування армії залишимо змішаною через низку причин, але вноситимемо зміни в закони про військовий обов’язок і військову службу, про альтернативну службу.

Готуємо системні зміни по комплектуванню батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і цивільного резерву, – розповіла вона.

Коваленко – командир 39-ї сотні на Майдані, волонтер, консультант Міноборони. Обрана депутатом Ради IX скликання за списком СН під номером 35.

Читайте: Україна і Канада домовилися про постачання озброєння – Зеленський

Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.

До речі, броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8 прийняли на озброєння ЗСУ.

Джерело: LB.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перші 100 днів преЗЕдента: яких результатів досяг Зеленський
Досягнення і боротьба з корупцією – Волкер про теми на зустрічі Зеленського і Трампа
День шахтаря: Зеленський відзначив гірників державними нагородами
Герой Волос, бійці і Беленюк. Кого нагородив Зеленський на День незалежності
Знакова дата – Зеленський вірить у настання миру в Україні найближчим часом
Чому на День незалежності 24 серпня немає параду
Виступ президента Зеленського з нагоди Дня незалежності – повний текст
День пам’яті захисників України: Зеленський встановив нове свято
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка