Система комплектування армії залишиться змішаного типу.
Обраний нардеп від Слуги народу Анна Коваленко заявила, що форма комплектування армії залишиться змішаною.
– Форму комплектування армії залишимо змішаною через низку причин, але вноситимемо зміни в закони про військовий обов’язок і військову службу, про альтернативну службу.
Готуємо системні зміни по комплектуванню батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і цивільного резерву, – розповіла вона.
Коваленко – командир 39-ї сотні на Майдані, волонтер, консультант Міноборони. Обрана депутатом Ради IX скликання за списком СН під номером 35.
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Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.
До речі, броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8 прийняли на озброєння ЗСУ.