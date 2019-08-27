Обраний нардеп від Слуги народу Анна Коваленко заявила, що форма комплектування армії залишиться змішаною.

– Форму комплектування армії залишимо змішаною через низку причин, але вноситимемо зміни в закони про військовий обов’язок і військову службу, про альтернативну службу.

Готуємо системні зміни по комплектуванню батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і цивільного резерву, – розповіла вона.