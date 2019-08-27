Укрпошта до Дня Незалежності України представила чотири марки із серії Українська вишивка – код нації.
Нові марки Укрпошти зображують зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей.
Новинки представили у Національному центрі народної культури Музей Івана Гончара.
Фрагменти вишивки вдруге стали сюжетами знаків поштової оплати. У 2018 році Укрпошта випустила першу частину однойменної серії. Тоді на марках були зображені зразки вишивки Вінниччини, Київщини, Львівщини та Полтавщини.
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Тираж кожної марки із серії Українська вишивка – код нації становлять 140 тис. примірників. До кожної марки випущено конверт та картмаксимуми.
Всього за роки незалежності Укрпошта випустила 1777 марок та блоків, які розповідають про історію України.
Раніше Факти ICTV писали про те, що суд зобов’язав відновити роботу поштових відділень у селах.