Укрпошта до Дня Незалежності України представила чотири марки із серії Українська вишивка – код нації.

Нові марки Укрпошти зображують зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Новинки представили у Національному центрі народної культури Музей Івана Гончара.

Фрагменти вишивки вдруге стали сюжетами знаків поштової оплати. У 2018 році Укрпошта випустила першу частину однойменної серії. Тоді на марках були зображені зразки вишивки Вінниччини, Київщини, Львівщини та Полтавщини.

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Тираж кожної марки із серії Українська вишивка – код нації становлять 140 тис. примірників. До кожної марки випущено конверт та картмаксимуми.















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Всього за роки незалежності Укрпошта випустила 1777 марок та блоків, які розповідають про історію України.

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