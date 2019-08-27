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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Код нації: Укрпошта випустила патріотичні марки

Укрпошта до Дня Незалежності України представила чотири марки із серії Українська вишивка – код нації.

Код нації: Укрпошта випустила патріотичні марки

Нові марки Укрпошти зображують зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Новинки представили у Національному центрі народної культури Музей Івана Гончара.

Фрагменти вишивки вдруге стали сюжетами знаків поштової оплати. У 2018 році Укрпошта випустила першу частину однойменної серії. Тоді на марках були зображені зразки вишивки Вінниччини, Київщини, Львівщини та Полтавщини.

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Тираж кожної марки із серії Українська вишивка – код нації становлять 140 тис. примірників. До кожної марки випущено конверт та картмаксимуми.

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Код нації: Укрпошта випустила патріотичні марки / 4 фотографии

Всього за роки незалежності Укрпошта випустила 1777 марок та блоків, які розповідають про історію України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що суд зобов’язав відновити роботу поштових відділень у селах.

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