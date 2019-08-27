PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Комісію Ради з питань ветеранів очолить Яна Зінкевич

Тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів очолить народний депутат від партії Європейська солідарність Яна Зінкевич.

яна зинкевич

Голова фракції БПП у Верховній Раді VІІІ скликання Артур Герасимов повідомив, що у Верховній Раді буде створена тимчасова спеціальна комісія з питань ветеранів, яку очолить нардеп від Європейської солідарності Яна Зінкевич.

Читайте: Слуга народу обіцяє результативні рішення Ради вже 29 серпня

Підготовча депутатська група одноголосно підтримала це рішення.

Раніше партія Батьківщина висунула кандидатуру віце-спікера.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради затверджена
Рада-4: Стефанчук анонсував нову систему голосування у парламенті
У Раді назвали можливий склад коаліції
Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Засідання Верховної Ради 29 серпня: затверджено план роботи
Перше засідання Ради ІХ скликання: обрання спікера, коаліція і відставка Кабміну
Нардеп від Слуги народу відмовився від мандата – хто зайняв його місце
Батьківщина висунула кандидатуру віце-спікера
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка