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Парубій підписав Виборчий кодекс

Виборчий кодекс з відкритими списками 27 серпня 2019 року підписав Андрій Парубій.

Парубій підписав Виборчий кодекс

Голова Верховної Ради України VIII скликання Андрій Парубій повідомив, що підписав Виборчий кодекс з відкритими списками.

Парубій підкреслив, що підписав документ негайно після того, як це зробив голова профільного комітету Ради.

Голова парламенту подякував народним депутатам, які проголосували за ухвалення Виборчого кодексу.

Читайте: Новий Виборчий кодекс: відкриті списки і бонус для виборців

Також він додав фото підписаного кодексу.

Як відомо, новий Виборчий кодекс в Україні Верховна Рада ухвалила на засіданні 11 липня 2019 року. Документ набуде чинності з 1 грудня 2023 року.

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