Виборчий кодекс з відкритими списками 27 серпня 2019 року підписав Андрій Парубій.
Голова Верховної Ради України VIII скликання Андрій Парубій повідомив, що підписав Виборчий кодекс з відкритими списками.
Парубій підкреслив, що підписав документ негайно після того, як це зробив голова профільного комітету Ради.
Голова парламенту подякував народним депутатам, які проголосували за ухвалення Виборчого кодексу.
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Також він додав фото підписаного кодексу.
Як відомо, новий Виборчий кодекс в Україні Верховна Рада ухвалила на засіданні 11 липня 2019 року. Документ набуде чинності з 1 грудня 2023 року.
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