Сьогодні, 27 серпня, в Україні очікується суха і тепла погода.
В Україні 27 серпня дощі з грозами можливі лише на у Закарпатській та Івано-Франківській областях, на решті території – сухо та сонячно.
Температура повітря у західних та південних областях сягатиме +32°C.
На півночі та сході +26-28°C. У центральних областях до +29°C.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 серпня
У Києві без опадів, температура від +26-28°C.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікується в Україні 1 вересня.
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