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Факти / Україна

Погода в Україні на 27 серпня (КАРТА)

Сьогодні, 27 серпня, в Україні очікується суха і тепла погода.

Погода

В Україні 27 серпня дощі з грозами можливі лише на у Закарпатській та Івано-Франківській областях, на решті території – сухо та сонячно.

Температура повітря у західних та південних областях сягатиме +32°C.

На півночі та сході +26-28°C. У центральних областях до +29°C.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 серпня

У Києві без опадів, температура від +26-28°C.

Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікується в Україні 1 вересня.

Джерело: Укргідрометцентр

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