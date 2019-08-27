Самовисуванці у Верховній Раді IX скликання домовляються про створення депутатської групи.

Самовисуванці за мажоритарними округами планують створити у новій Верховній Раді депутатську групу, яка фактично прирівнюється до депутатської фракції.

Про те, що про це йдуть переговори, заявив обраний нардепом Дмитро Лубинець.

– Ми ведемо переговори серед народних депутатів-самовисуванців щодо створення депутатської групи, – сказав він журналістам у вівторок у Києві.

Читайте: Зеленський визначився з кандидатурою прем’єр-міністра – ЗМІ

Також він повідомив, що мажоритарники-самовисуванці висунули на кандидатуру віце-спікера Ради нардепа Ірину Констанкевич.

До слова, Факти ICTV розбиралися, як проходитиме перше засідання Ради, що ухвалюватимуть парламентарі та на які призначення очікувати.