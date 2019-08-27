Чому СБУ і ДБР прийшли з обшуками в Раду, що таке сенсорна кнопка для голосування в парламенті та чому її запуск не доцільний – в матеріалі Фактів ICTV.

Співробітники СБУ та ДБР 23 серпня заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді.

Саме ця система (Рада – 3), мовляв, повинна допомогти побороти кнопкодавство в українському парламенті.

Сенсорна кнопка, яку тестували у Раді мала б працювати, як реакція на тепло, а не як реакція на відбиток пальця (біометрична кнопка. – Ред.).

Чому ДБР і СБУ прийшли з обшуками в Раду

Директор ДБР Роман Труба пояснив, що керівництво Апарату Верховної Ради збирається терміново вводити сенсорну кнопку як обов’язковий елемент під час голосування нардепів.

– Чи гарна ця ініціатива? Звичайно, гарна. Чому ж тоді ДБР прийшло до центру управління Ради? Тому що використання сенсорної кнопки поставило би під сумнів легітимність усіх ухвалених законів, адже наразі її функціонування не передбачено діючим законом Про Регламент Верховної Ради України, – зазначив Труба.

Він додав, що співробітники ДБР та СБУ приходили не з обшуками, а з оглядом, на який отримали дозвіл першого заступника керівника Апарату ВР Володимира Слишинського.

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Голосування за відбитками пальців

Слишинський зазначив, що всі претензії щодо запровадження сенсорної кнопки детально розписав регламентний комітет щодо законопроекту 1744: відсутність гарантії на систему голосування, термін гарантії системи голосування Рада – 3 збіг у 2018 році.

В такому випадку жодне голосування парламенту не може бути технічно підтверджене.

У серпні 2019 року було анонсовано систему Рада – 4 із голосуванням за відбитками пальців. Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що систему мають встановити у парламенті до кінця року.

Проте система голосування Рада – 4 не може гарантувати безперебійної роботи депутатів. Вона не дозволяє виводити і працювати з документами.

Перше засідання Ради під загрозою?

У партії Слуга народу боротьбу з кнопкодавством називають пріоритетною. Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат чи платити штраф у розмірі 80 тис. грн.

Зазначимо, що запуск системи Рада – 3 (сенсорна кнопка) – ініціатива парламенту VIII скликання, а новообрані депутати анонсували запуск Ради – 4 (відбиток пальця) до кінця 2019 року. Внаслідку до початку роботи парламенту IX скликання залишається ймовірність, що жодна із систем не запрацює.

Руслан Стефанчук зазначив, що навіть якщо до моменту ухвалення законів у Раді не запрацює ніяка із систем, то депутати будуть голосувати руками.

Раніше Факти ICTV писали, що перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня.