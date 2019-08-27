Президент Володимир Зеленський розглядає створення Служби фінансових розслідувань як пріоритетне завдання.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що Служба фінансових розслідувань попереджаватиме вчинення злочинів у фінансовій сфері.
За його словами, створення зазначеної служби є пріоритетом.
Діяльність Служби фінансових розслідувань повинна сприяти зростанню інвестиційної привабливості України.
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Чисельність СФР визначить Кабінет міністрів.
Для відбору співробітників нової структури створять комісію, яка складатиметься з представників іноземних партнерів, наукової спільноти та громадськості.
До слова, на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа планують порушити питання боротьби з корупцією.
Фото: Олександр Данилюк