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Факти / Україна

Створення Служби фінансових розслідувань є пріоритетом – Данилюк

Президент Володимир Зеленський розглядає створення Служби фінансових розслідувань як пріоритетне завдання.

Олександр Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що Служба фінансових розслідувань попереджаватиме вчинення злочинів у фінансовій сфері.

За його словами, створення зазначеної служби є пріоритетом.

Діяльність Служби фінансових розслідувань повинна сприяти зростанню інвестиційної привабливості України.

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Чисельність СФР визначить Кабінет міністрів.

Для відбору співробітників нової структури створять комісію, яка складатиметься з представників іноземних партнерів, наукової спільноти та громадськості.

До слова, на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа планують порушити питання боротьби з корупцією.

Фото: Олександр Данилюк

Джерело: РНБО

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