Укрзалізниця не врахувала пропозиції та зауваження бізнесу за Договором приєднання щодо надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом та планує встановити жорсткі часові рамки на користування вагонами, а також штрафи за їхнє порушення.

Нав’язані монополістом умови співпраці вже скоро можуть бути затверджені. Про це після зустрічі представників основних компаній-вантажовідправників і Укрзалізниці повідомила координатор логістичного комітету Європейської бізнес асоціації Ярина Скороход.

– Сама форма Договору приєднання для бізнесу є не зовсім прийнятною. Тому що за таких умов вони повинні погодитися з тією формою, яку пропонує УЗ. Зауважень дуже багато: і щодо операційної роботи, і щодо збереження вантажу, схоронності рухомого складу, а також щодо операційних моментів, які у кожного підприємства відрізняються. Це головне зауваження. У кожного підприємства є своє конкретне бачення того, у якій редакції повинен бути погоджений цей договір. І тому саме така форма Договору приєднання бізнес не влаштовує, – зазначила Скороход.

Особливе занепокоєння, за словами координатора ЄБА, у бізнесу викликають наміри УЗ провести чергове приховане збільшення тарифів на перевезення – у вигляді штрафів за користування вагонами.

– УЗ обіцяла поступово зменшувати час, з якого буде нараховуватися плата, тобто штрафи. Але врешті-решт вони все-таки прийдуть до якоїсь єдиної тимчасової рамки. За підрахунками бізнесу, витрати вантажовідправників внаслідок цього можуть зрости більш ніж на 3 млрд в рік. Що, звичайно, для бізнесу не є плюсом. Тому що вони рахують свої гроші, закладають це у фінансові плани. Ці гроші бізнес міг перенаправити на певні операційні поліпшення, збільшення швидкості роботи – на те, до чого, власне, і закликає УЗ. А не просто платити штрафи за те, що вони технологічно насправді не зможуть вивантажувати вантажі в такі стислі терміни, – переконана Скороход.

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За її словами, представники бізнесу зібрали всі свої зауваження щодо редакції договору та щодо плати за вагони в єдиний документ. Однак невідомо, чи будуть ці зауваження враховані, адже більше зустрічей з бізнесом з цього приводу в УЗ не планують.

– Пропозиція номер один – повернутися до практики, коли клієнти могли обговорювати свої зауваження щодо УЗ. Оскільки компанія займає монопольне положення у дуже багатьох сегментах, вона повинна враховувати безпосередньо інтереси компаній – їхніх клієнтів, які ведуть з ними операційну роботу. Ми сподіваємося на відповідь УЗ на наш консолідований документ із застереженнями, на те, що хоча б частково ці зауваження будуть внесені у фінальний документ. Тому що все свідчить про те, що вже на наступному тижні це питання буде винесено на правління УЗ. І, ймовірно, це рішення буде ухвалено, – зазначила Скороход.

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