Кампанія проти міністра МВС Арсена Авакова може піти йому на користь.

Троллінг-акція проти Авакова може виявитися помстою порохоботів на чолі з їхнім шефом та інших ображених. Такими роздумами поділився політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці у Facebok.

– Заказуха, щоб зірвати його перепризначення в уряді? Ймовірно, і те, і інше. Наявність там різних сумнівних персонажів, зокрема з одіозної С-14, тільки дискредитує цю акцію. Але, як це не парадоксально, це скоріше зіграє на користь Авакову.

На думку експерта, було б краще провести серйозну дискусію щодо необхідності нової хвилі реформи в МВС.

– До Авакова можуть бути різноманітні претензії, але у нього були і серйозні досягнення – від важливої ролі у сприянні створенню добробатів у 2014 році, а потім їх інтеграції до лав Нацгвардії, до реформи поліції (за всієї її неоднозначності) і забезпечення чесних виборів в електоральному циклі 2019 року. Я б радив Авакову, як і іншим міністрам, відзвітувати про свою діяльність. Звітувати є про що. А ми б про це подискутували. Уряд Гройсмана такий загальний звіт зробив. І це правильно. Зараз, перед відставкою, це було б доречно зробити і окремим міністрам, – підсумував Фесенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аваков заявив, що візьме на особистий контроль розслідування затримання патрульних, які зупинили авто з водієм Віталія Гуховері.