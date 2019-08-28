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Факти / Україна / Політика

Державна податкова служба офіційно розпочала роботу

Розпорядження уряду про початок роботи Державної податкової служби України сьогодні було опубліковане на Урядовому порталі.

Державна податкова служба офіційно розпочала роботу

28 серпня офіційно опублікували розпорядження уряду про передачу повноважень адміністрування податків від ДФС до ДПС.

– Нова податкова служба стане надійним партнером для підприємців, яка створюватиме сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, впроваджуватиме нові сервіси та забезпечуватиме рівні права всіх платників податків.

Впевнений, що спільними зусиллями ми побудуємо сервісну податкову службу європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишатися, — повідомив голова ДПС Сергій Верланов.

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Нагадаємо, 25 червня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.

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