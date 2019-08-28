Розпорядження уряду про початок роботи Державної податкової служби України сьогодні було опубліковане на Урядовому порталі.

28 серпня офіційно опублікували розпорядження уряду про передачу повноважень адміністрування податків від ДФС до ДПС.

– Нова податкова служба стане надійним партнером для підприємців, яка створюватиме сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, впроваджуватиме нові сервіси та забезпечуватиме рівні права всіх платників податків.

Впевнений, що спільними зусиллями ми побудуємо сервісну податкову службу європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишатися, — повідомив голова ДПС Сергій Верланов.