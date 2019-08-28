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Факти / Україна / Політика

Фракція Голосу у Верховній Раді (СПИСОК)

Факти ICTV публікують список фракції Голосу у Верховній Раді IX скликання.

Фракція Голосу у Верховній Раді (СПИСОК)

До нової Верховної Ради з результатом 5,82% пройшла партія Святослава Вакарчука Голос.

Це дає їй право на 17 мандатів у парламенті за списками та ще три отримають мажоритарники.

Читайте: Хто очолить комітети Ради – список

Фракція Голос у Верховній Раді – повний список:

  • Вакарчук Святослав Іванович;
  • Клименко Юлія Леонідівна;
  • Рудик Кіра Олександрівна;
  • Железняк Ярослав Іванович;
  • Устинова Олександра Юріївна;
  • Макаров Олег Анатолійович;
  • Юрчишин Ярослав Романович;
  • Рахманін Сергій Іванович;
  • Бобровська Соломія Анатоліївна;
  • Стефанишина Ольга Анатоліївна;
  • Цабаль Володимир Володимирович;
  • Осадчук Андрій Петрович;
  • Костенко Роман Васильович;
  • Лозинський Роман Михайлович;
  • Совсун Інна Романівна;
  • Василенко Леся Володимирівна;
  • Умєров Рустем Енверович;
  • Піпа Наталія Романівна (перемогла на одномандатному окрузі №115);
  • Рущишин Ярослав Іванович (переміг на одномандатному окрузі №117);
  • Васильченко Галина Іванівна (перемогла на одномандатному окрузі №118).

Читайте: Перше засідання Верховної Ради IX скликання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.

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