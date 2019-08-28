Голос і Євросолідарність публічно виступили проти призначення Шуфрича главою комітету з питань свободи слова нової Ради.

Партія Голос вважає неприпустимим обрання главою комітету з питань свободи слова Верховної Ради представника Опозиційною платформи – За життя (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича.

Політсила публічно звертається до президента України Володимира Зеленського та партії Слуга народу з вимогою не допустити призначення Шуфрича.

У партії вважають неприпустимим, що главою комітету стане представник політичної команди, яка “гнобила свободу слова в Україні”.

Читайте: Перше засідання Ради IX скликання може затягнутися до ночі

Проти призначення Шуфрича главою комітету з питань свободи слова виступила також партія Європейська солідарність. Політсила також закликала приєднатися до протесту Батьківщину.

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада IX скликання почне свою роботу. Факти ICTV писали, як проходитиме перше засідання, що ухвалюватимуть парламентарі та на які призначення очікувати.