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Факти / Україна

Медовий місяць триває: скільки українців довіряють Зеленському

Президент України Володимир Зеленський має 70% підтримки населення.

Медовий місяць триває: скільки українців довіряють Зеленському

Згідно з даними опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Володимиру Зеленському довіряють 70% населення.

– “Медовий місяць” Зеленського триває. Новообраний президент Володимир Зеленський зараз має довіру 70%  громадян, – говорить директор Фонду Ірина Бекешкіна.

Крім того, істотну підтримку громадян мають члени команди Зеленського – Дмитро Разумков і Андрій Богдан.

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Опитування було проведено з 8 по 20 серпня 2019 року. Соціологи охопили 103 населені пункти у всіх областях України, крім АР Крим і окупованої території Донецької та Луганської областей.

Всього було опитано 2040 респондентів старше 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 27 серпня виповнюється 100 днів, як при владі новий президент. Факти ICTV писали, що зробив Зеленський, де йому вдалось досягти успіху, а над чим ще доведеться працювати.

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