Сьогодні в Україні очікується суха і сонячна погода.
Сьогодні на території України без опадів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. У західних областях – південно-східний.
Температура вночі коливатиметься у межах 12-17° тепла, в Одеській області – до 22°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 24-30° вище нуля.
На Закарпатті очікується до 32° тепла.
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У Києві сьогодні без опадів.
Температура повітря у столиці вночі 14-16°, вдень потеплішає до 25-27° із позначкою плюс.
До слова, протягом тижня в Україні очікується спекотна погода без опадів.
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