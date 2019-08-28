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Факти / Україна

Погода в Україні на 28 серпня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується суха і сонячна погода.

Погода

Сьогодні на території України без опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. У західних областях – південно-східний.

Температура вночі коливатиметься у межах 12-17° тепла, в Одеській області – до 22°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 24-30° вище нуля.

На Закарпатті очікується до 32° тепла.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 28 серпня

У Києві сьогодні без опадів.

Температура повітря у столиці вночі 14-16°, вдень потеплішає до 25-27° із позначкою плюс.

До слова, протягом тижня в Україні очікується спекотна погода без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

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