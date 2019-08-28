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Факти / Україна / Політика

Стало відомо, коли новообрані депутати підпишуть присягу

29 серпня новообрані депутати підписуватимуть присягу у перерві між урочистим та робочим засіданням парламенту.

Дмитро Разумков

Між урочистим засіданням та робочим засіданням Верховної Ради IX скликання відбудеться перерва, під час якої новообрані депутати підписуватимуть присягу.

Голова Підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков зазначив, що урочисте засідання розпочнеться о 10-й годині.

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Після нього до 13-ї години триватиме перерва.

– Під час цієї перерви народні депутати будуть підписувати присягу, будуть отримувати картку, будуть отримувати посвідчення і будуть ставати народними депутатами в повному обсязі і будуть приступати до роботи, – наголосив Разумков.

Фактах ICTV 29 серпня вестимуть онлайн-трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання.

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