Погода 1 вересня в Україні буде сонячною та спекотною.
1 вересня в Україні буде ясна і тепла погода.
На півночі і сході країни без опадів. Температура повітря складе від +25-29°С.
У західних областях погода на 1 вересня не підведе. За прогнозами синоптиків, температура коливатиметься в межах +27°С.
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У південних областях опадів не очікується. Температура тут буде в межах +27°С.
У Києві 1 вересня – сонячна погода без опадів. Повітря прогріється до +29°С.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.
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