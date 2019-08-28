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Факти / Україна / Суспільство

В Україні пропонують змінити умови прийому до вишів

Пропонують внести мінімальні зміни в строках вступної кампанії, приділити більшу увагу до вступників з особливими освітніми потребами та поширити практику подачі заяв через електронні кабінети.

В Україні пропонують змінити умови прийому до вишів

Ці та інші новації увійшли в проект Умов прийому до вишів на 2020 рік, опублікованому сьогодні на сайті Міністерства освіти і науки.

– Документ містить багато цікавих та корисних новацій, які зроблять систему ще прозорішою та ефективнішою.

Наприклад, цьогоріч ми успішно провели єдиний конкурс з Міністерством охорони здоров’я, наступного року приєднується також Державна фіскальна служба, – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

У проекті основних змін є положення, що вступники на базі 11-ти класів зможуть подати на бюджет 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей.

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Також для вступу або переведення на бюджет мінімальний конкурсний бал вступника має бути не менш як 125.

Окрім того, для вступу вперше прийматимуть сертифікати ЗНО чотирьох років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.

Раніше Факти ICTV писали, чи потрібно здобувати вищу освіту.

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