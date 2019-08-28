Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський виступили за швидке проведення саміту в нормандському форматі.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Меркель і Зеленський провели телефонну розмову – сторони обговорили ситуацію в Україні.

– Канцлер і президент вважають, що мінські угоди повинні повністю реалізуватися. Вони виступають за швидке проведення саміту в нормандському форматі, – йдеться в заяві Зайберт.

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Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Нагадаємо, Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом в Парижі.