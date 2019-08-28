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Факти / Україна / Політика

Зеленський з Меркель за найшвидше засідання нормандської четвірки

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський виступили за швидке проведення саміту в нормандському форматі.

Ангела Меркель

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Меркель і Зеленський провели телефонну розмову – сторони обговорили ситуацію в Україні.

– Канцлер і президент вважають, що мінські угоди повинні повністю реалізуватися.

Вони виступають за швидке проведення саміту в нормандському форматі, – йдеться в заяві Зайберт.

Читайте: Декларація лідерів G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні

Нагадаємо, Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом в Парижі.

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