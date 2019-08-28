Нова Рада – нові правила. Попри проходження до парламенту п’яти політичних партій, правити балом, схоже, буде лише одна, що здобула на виборах 254 мандати – Слуга народу. У ЗМІ її вже прозвали монобільшістю, здатною вирішувати ледь не все у державі.

Очолить Раду голова партії Слуга народу Дмитро Разумков. Його першим заступником стане колега Руслан Стефанчук, який крім того перепризначений ще й представником президента в парламенті. І хто б міг подумати, але найбільша інтрига розгорілася: хто буде другим віце-спікером Ради? Більшість віддала цю формальну посаду Опозиції.

У партії Голос це сприйняли як подачку. Бо, кажуть, на практиці віце-спікер ні на що не впливає, лише зачитує депутатські звернення.

Натомість, віце-спікерське крісло навіть з церемоніальними функціями хотіла б прибрати до рук Опозиційна платформа – За життя. І посадити у нього, наприклад, Вадима Рабіновича.

Зрештою, партія Тимошенко хоч і запропонувала на віце-спікера свою людину – Олену Кондратюк, проте вже наступного дня її відкликала.

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Інша річ – парламентські комітети, за які розгорнулася справжня битва між партіями. Два тижні їх ділили, перейменовували та скорочували. У підсумку із 27 лишили 23. Але, як з’ясувалося, не всім тепер вистачає в них місця. От, приміром, комітет з євроінтеграції скоротили до семи депутатів, чотири з яких будуть від Слуги народу.

У президентській партії запевняють: всі комітети розподілили між фракціями пропорційно. Якщо Слуга народу отримала 60% місць у парламенті, то й, кажуть, має повне право очолити 21 комітет з 23.

І все ж два комітети – з прав людини і реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також комітет зі свободи слова – більшість обіцяє віддати Опозиції. Хоча і тут, виявляється, не все просто.

А от за що не було запеклих боїв, так це за комітет із зовнішньої політики, в якому виявили бажання працювати одразу два важковаговики – лідер ЄС Петро Порошенко та лідер Голосу Святослав Вакарчук. А керувати ними, ймовірно, буде досвідчений дипломат від Слуги народу Богдан Яременко.

Та що вже там комітети. Нардепи навіть розсадку місць у сесійній залі ледве узгодили. Усі найкращі місця, що потрапляють під об’єктиви телекамер і розташовані біля президії та трибуни, розібрали депутати від Слуги народу. А колег з інших фракцій та самовисуванців відправили на гальорку.

А втім, хто матиме повну владу, тому й нести повну відповідальність. І в цьому питанні Слузі народу буде важче, ніж попередникам, – переконаний політолог Вадим Карасьов.

За таких умов – фахівці прогнозують комфортне життя новому прем’єру. А ним, як стверджують наші джерела, найвірогідніше стане заступник керівника Офісу президента, 35 річний економіст Олексій Гончарук. Висока вірогідність, що міністром закордонних справ призначать Вадима Пристайка.

А от з уряду Гройсмана можуть втримати портфелі – міністр фінансів Оксана Маркарова і Арсен Аваков. Щоправда не на посаді очільника МВС, а силового віце-прем’єра. Хоча є версія, що він замінить Данилюка на посаді секретаря РНБО. І сенсація – Уляна Супрун має шанси зберегти крісло очільниці МОЗ.

Слуга народу заявляє, що уряд буде не партійним чи квотним, а технократичним.