PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Андрій Загороднюк запропонований на посаду міністра оборони України

Кандидатура Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України.

Андрій Загороднюк запропонований на посаду міністра оборони України

Кандидатура позаштатного радника президента України Володимира Зеленського, колишнього керівника проектного офісу реформ Міноборони України, Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України, заявляє нардеп Богдан Яременко.

Андрій Загороднюк – екс-керівник проектного офісу реформ Міноборони.

Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання

Має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничодобувній і виробничій галузях.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

меню в Верховной Раде
Чим годують депутатів IX скликання в їдальні Ради – меню та ціни
Бородянський може очолити три об’єднаних міністерства
Бородянський може очолити три об’єднаних міністерства
Верховна Рада депутатский портфель
Хто очолив фракції у Верховній Раді IX скликання
Алексей Оржель
Ймовірний міністр енергетики – що відомо про Олексія Оржеля
Календар роботи Верховної Ради до січня
Календар роботи Верховної Ради до січня
Верховна Рада
Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання
Коаліції не буде, Слуга народу створить монобільшість – Арахамія
Коаліції не буде, Слуга народу створить монобільшість – Арахамія
У перший день засідання Ради планують внести до 80 законопроектів
У перший день засідання Ради планують внести до 80 законопроектів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка