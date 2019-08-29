Кандидатура Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України.

Кандидатура позаштатного радника президента України Володимира Зеленського, колишнього керівника проектного офісу реформ Міноборони України, Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України, заявляє нардеп Богдан Яременко.

Андрій Загороднюк – екс-керівник проектного офісу реформ Міноборони.

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Має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничодобувній і виробничій галузях.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.