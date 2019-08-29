Партія Слуга народу пропонує призначити радника президента Володимира Бородянського міністром майбутнього об’єднаного міністерства з молодіжної політики, культури, спорту.

Народний депутат від партії Слуга народу Микита Потураєв повідомив, що Володимир Бородянський запропонований на посаду міністра об’єднаного міністерства з молодіжної політики, культури та спорту.

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Бородянський раніше був призначений радником президента Володимира Зеленського з гуманітарних питань.

Раніше Факти ICTV писали, якою діяльністю запам’ятався Володимир Бородянський.