День знань 2019 традиційно відзначають 1 вересня. Про історію свята і традиції читайте на Фактах ICTV.

1 вересня українці традиційно відзначають свято всіх вчителів, школярів, студентів – День знань, що знаменує початок навчального року.

1 вересня у 2019 році припадає на неділю, тому День знань можуть провести в понеділок, 2 вересня.

Історія Дня знань

День знань – це пострадянське свято. У 1935 році 1 вересня стало єдиною датою початку навчального року у всіх школах Радянського Союзу.

День знань – традиції

Традиційно в День знань 1 вересня або в найближчий робочий день, якщо свято випадає на вихідні, у школах проходять урочисті лінійки, учні та їх батьки дарують вчителям квіти і вітають з початком навчального року.

У середніх спеціальних і вищих навчальних закладах, зазвичай, свято обходиться без лінійок, але організовують урочисту частину для першого курсу.

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У школах проводиться перший святковий урок, який щорічно має різні теми, після чого зазвичай вирішуються організаційні питання – іноді видають підручники для першокласників та визначають місця за партами. На цьому навчальний день закінчується.

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.