Олена Кондратюк обрана заступником голови Верховної Ради ІХ скликання. Що відомо про неї – далі у матеріалі.

Заступником голови Верховної Ради ІХ скликання стала Олена Кондратюк. Факти ICTV розповідають, що відомо про політика.

Олена Кондратюк народилася 17 листопада 1970 року у Львові.

У 1993 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Пізніше стала кандидатом історичних наук.

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У 2007 року була обрана народним депутатом України від Блоку Юлії Тимошенко. На парламентських виборах 2012-2014 років переобиралася нардепом від партії Батьківщина.

Нагадаємо, що на першому засіданні Ради ІХ скликання за Олену Кондратюк проголосувало 318 нардепів.