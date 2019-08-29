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Кандидатуру Гончарука на посаду прем’єр-міністра внесли в Раду

До Верховної Ради внесено кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра.

Олександр Гончарук

Новим прем’єр-міністром, швидше за все, стане Олексій Гончарук – його кандидатуру внесено на розгляд нової Верховної Ради.

Гончарук призначений заступником голови Офісу президента 28 травня.

Читайте: Що відомо про Олексія Гончарука – можливого прем’єр-міністра

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський уже визначився із посадою глави Кабміну та пропонуватиме Верховній Раді призначити на посаду прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: Klymenko Time

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