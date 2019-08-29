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Факти / Україна / Політика

Коаліції не буде, Слуга народу створить монобільшість – Арахамія

Слуга народу не збирається створювати коаліцію, а формуватиме монобільшість у Верховній Раді ІХ скликання.

Коаліції не буде, Слуга народу створить монобільшість – Арахамія

Народний депутат Давид Арахамія, який сьогодні може бути обраний керівником фракції Слуга народу заявив, що президентська партія вирішуватиме питання про монобільшість.

– Будемо вирішувати питання про нашу монобільшість, у нас немає коаліції, нам не потрібно. Нам не треба коаліційна угода , у нас є програма, – наголосив депутат.

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Він додав, що бачить рейтинги та опитування, тому вважає, що партія не повинна з кимось поділяти свою відповідальність за рішення.

– Звинувачувати, хвалити чи сварити будуть саме нас, для чого тоді коаліційна угода? Це буде затягування часу, якісь компроміси, – сказав Арахамія.

Нагадаємо, на порядку денному першого засідання Верховної Ради 27 питань. Головні – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.

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