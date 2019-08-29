Народних депутатів хочуть позбавляти мандата в тому випадку, якщо вони пропускають більше 50% робочого часу у Верховній Раді.

Народний депутат від партії Слуга народу Ірина Верещук заявила, що в законодавство України планують ввести покарання для народних депутатів за прогули засідань Верховної Ради.

– Якщо депутат без поважних причин пропускає понад 50% робочого часу, у нього заберуть мандат, – сказала Верещук.

Вона додала, що зараз не розглядаються штрафні санкції проти нардепів-прогульників.

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Народний депутат додала, що таким чином в парламенті хочуть навести порядок і тримати дисципліну.

До слова, на порядку денному першого засідання Верховної Ради IX скликання знаходиться 27 питань.