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Факти / Україна / Політика

Мандат забиратимуть без пояснень: як депутатів каратимуть за прогули

Народних депутатів хочуть позбавляти мандата в тому випадку, якщо вони пропускають більше 50% робочого часу у Верховній Раді.

Мандат забиратимуть без пояснень: як депутатів каратимуть за прогули

Народний депутат від партії Слуга народу Ірина Верещук заявила, що в законодавство України планують ввести покарання для народних депутатів за прогули засідань Верховної Ради.

– Якщо депутат без поважних причин пропускає понад 50% робочого часу, у нього заберуть мандат, – сказала Верещук.

Вона додала, що зараз не розглядаються штрафні санкції проти нардепів-прогульників.

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Народний депутат додала, що таким чином в парламенті хочуть навести порядок і тримати дисципліну.

До слова, на порядку денному першого засідання Верховної Ради IX скликання знаходиться 27 питань.

Джерело: 112 Україна

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