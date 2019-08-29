Народний депутат Давид Арахамія, який сьогодні може бути обраний керівником фракції Слуга народу заявив, що Оксана Маркарова стане міністром фінансів.

– Наскільки я знаю, Маркарова точно залишиться. Вона професійна людина, нам треба готувати бюджет, у нас немає питань до неї. Маркарова залишається, – сказав Арахамія.