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Факти / Україна / Політика

Маркарова стане міністром фінансів – Арахамія

Міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свій пост в новому складі Кабінету міністрів.

Маркарова стане міністром фінансів – Арахамія

Народний депутат Давид Арахамія, який сьогодні може бути обраний керівником фракції Слуга народу заявив, що Оксана Маркарова стане міністром фінансів.

– Наскільки я знаю, Маркарова точно залишиться. Вона професійна людина, нам треба готувати бюджет, у нас немає питань до неї. Маркарова залишається, – сказав Арахамія.

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Нагадаємо, на порядку денному першого засідання Верховної Ради 27 питань. Головні – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.

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