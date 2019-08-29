Головою Міністерства фінансів України залишилася Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова залишилася на посту голови Міністерства фінансів України. За її кандидатуру проголосувало, – висловилися проти, ще … утрималися.

У фінансовому секторі Маркарова почала працювати з 1998 року.

У березні 2015 року вона була призначена на посаду заступника міністра фінансів в Україні.

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З червня 2018 року виконуюча обов’язки, а з листопада 2018 року – міністр фінансів України. З 31 травня 2019 року – член РНБО.

До речі, Факти ICTV публікували топ-5 фактів про Оксану Маркарова.