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Факти / Україна

Маркарова залишилася головою Міністерства фінансів

Головою Міністерства фінансів України залишилася Оксана Маркарова.

Маркарова залишилася головою Міністерства фінансів

Оксана Маркарова залишилася на посту голови Міністерства фінансів України. За її кандидатуру проголосувало, – висловилися проти, ще … утрималися.

У фінансовому секторі Маркарова почала працювати з 1998 року.

У березні 2015 року вона була призначена на посаду заступника міністра фінансів в Україні.

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З червня 2018 року виконуюча обов’язки, а з листопада 2018 року – міністр фінансів України. З 31 травня 2019 року – член РНБО.

До речі, Факти ICTV публікували топ-5 фактів про Оксану Маркарова.

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