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Факти / Україна / Політика

Менше СМС, більше законів – Зеленський звернувся до нової Ради

Президент України Володимир Зеленський привітав народних депутатів із початком роботи парламенту 9-го скликання і закликав працювати.

Менше СМС, більше законів – Зеленський звернувся до нової Ради

Володимир Зеленський закликав депутатів не переписуватися у месенджерах під час роботи, а працювати.

-Шановні народні депутати, будь ласка, давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати, давайте вже голосувати.

Я вас дуже прошу, народ чекає! Менше СМС, більше законів! Ми всі чекаємо! – наголосив він.

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Зеленський зазначив, що для нього незвично бачити залу парламенту заповненою.

– Хочеться, щоби так було завжди, а не лише коли фуршет з нагоди урочистого засідання. Працюйте, працюйте – швидше буде фуршет! – додав президент.

До слова, у Верховній Раді IX скликання сформували п’ять фракцій депутатів.

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