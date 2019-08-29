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Факти / Україна

Нардепам роздали в Раді сині пакети. Стало відомо, що в них

Народним депутатам Верховної Ради IX скликання роздали спеціальні сині пакети, в яких знаходилися необхідні для роботи документи та кілька інших речей.

Верховна Рада

Перед першим засіданням Верховної Ради IX скликання народні депутати отримали сині пакети.

Народний депутат Леся Василенко вирішила показати, які саме корисні речі знаходилися у пакетах.

У синіх пакетах нардепів знаходилися:

  • значки народного депутата;
  • посвідчення народного депутата;
  • перепустка для помічника;
  • блокнот;
  • збірка законів;
  • інструктивні документи щодо міжпарламентської діяльності нардепів;
  • пам’ятка про роботу системи Рада.

 

 

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Публикация от Голос (@golos.zmin)

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Василенко додала, що рівень пластику у Верховній Раді через зазначені пакети зашкалює.

До слова, головою Верховної Ради IX скликання обрали Дмитра Разумкова.

Відео: Голос

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